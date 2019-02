Paraguai acerta com técnico argentino Eduardo Berizzo para o lugar de Osorio

Menos de uma semana depois de o colombiano Juan Carlos Osorio deixar o cargo alegando problemas pessoais, a seleção do Paraguai já tem um novo técnico. Trata-se do argentino Eduardo Berizzo, de 49 anos, que terá a sua primeira experiência em uma equipe nacional na carreira. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Associação Paraguaia de Futebol (APF, na sigla em espanhol) em seu site oficial. A apresentação será nesta sexta, em Assunção.

O treinador argentino tem um currículo extenso por clubes da América do Sul e da Europa. Começou a carreira no Estudiantes, da Argentina, em 2011, e depois trabalhou no O´Higgins, do Chile. De lá partiu em 2014 para o continente europeu, onde comandou três clubes na Espanha: Celta, Sevilla e Athletic Bilbao, de onde foi demitido em dezembro passado.

Como jogador profissional, que durou de 1988 a 2006, Eduardo Berizzo jogou como zagueiro no Newell´s Old Boys e River Plate, da Argentina; Atlas, do México; Olympique de Marselha, da França; e Celta e Cádiz, da Espanha. Defendeu também a seleção de seu país em duas edições da Copa América (1997 e 1999), mas nunca jogou uma Copa do Mundo.

Com um contrato válido até o final de 2022, Eduardo Berizzo terá como primeira missão os amistosos contra Peru e México no mês de março. Para a APF, estes jogos são considerados fundamentais para ajeitar a seleção que disputará a Copa América, em junho e julho, no Brasil. O Paraguai está no Grupo B ao lado de Argentina, Colômbia e Catar.

Mas o que os dirigentes paraguaios querem mesmo é a classificação à Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. O país não disputa um Mundial desde 2010, quando parou na fase de grupos da África do Sul.