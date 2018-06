Para Thiago Larghi, paciência será a arma do Atlético-MG contra o Fluminense

O técnico Thiago Largui afirmou nesta sexta-feira que o Atlético Mineiro vai precisar de paciência para buscar a vitória diante do Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador espera o clube tricolor carioca forte na marcação. Para infiltrar no sistema defensivo do adversário, será importante o trabalho do meio de campo, girando a bola de um lado para o outro.

“A gente sabe que é um jogo bastante difícil, por conta da defesa do Fluminense. Vamos precisar ter paciência, não podemos nos lançar de qualquer maneira. É um time que joga com uma linha de cinco se defendendo atrás, mais quatro homens no meio. Tudo indica que será um jogo em que iremos precisar trabalhar bastante a bola, para tentar encontrar os espaços”, afirmou Thiago Largui, após comandar treinamento na Cidade do Galo.

O comandante da equipe visa manter a equipe entre os líderes da competição até a parada do campeonato para a Copa do Mundo. Além do Fluminense, o Atlético Mineiro pega o Ceará, na quarta-feira, também no estádio Independência. “Esperamos conseguir essas duas vitórias para ficar o mais alto possível na tabela. Acho que estando ali, entre os seis primeiros, é um valor significativo porque é zona de Libertadores e é isso que a gente pensa”.

Após três jogos sem triunfar no Brasileirão, os três pontos conquistados no triunfo por 3 a 1 no clássico mineiro contra o América-MG, na última quinta-feira, colocaram o time alvinegro no G-4. É o quarto colocado, com 17 pontos. “É bom estar nessa posição, mas temos dois jogos ainda pela frente e precisamos conseguir as vitórias”, acrescentou o meia Tomás Andrade, autor de um dos três gols.

O time conta com a volta do lateral-esquerdo Fábio Santos, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E faz neste sábado pela manhã o seu último treino antes da partida contra o Fluminense.