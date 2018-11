Para Moisés e Dudu, vacilo do Palmeiras no final do jogo de ida causou eliminação

Os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do estádio Allianz Parque, em São Paulo, nesta quarta-feira, ainda indignados com a derrota por 2 a 0 no jogo de ida contra o Boca Juniors, em Buenos Aires. Na opinião deles, o vacilo no final do primeiro duelo foi o principal responsável pela eliminação do Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores.

“Perdemos a classificação nos últimos seis minutos lá”, disse o meio-campista Moisés. “A gente pecou lá no fim do primeiro jogo”, concordou o atacante Dudu.

Ambos preferiram também não apontar erros no empate por 2 a 2 em casa. Eles gostaram do desempenho da equipe e trataram de já virar a chave para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Palmeiras tem o clássico contra o Santos, novamente no estádio Allianz Parque.

“Agora é levantar a cabeça e fazer uma grande jogo no sábado. Não é a desclassificação que vai nos abalar”, opinou Moisés. Dudu seguiu na mesma linha. “Estamos bem no Brasileiro e contamos com a nossa torcida para fazer um grande jogo”.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 63 pontos e tem quatro a mais que o Flamengo, o segundo colocado, e cinco de vantagem para o Internacional, em terceiro lugar.