Para ministro, brasileiros envolvidos em assédio prestam ‘imenso desserviço’

O ministro dos Esportes do governo nacional, Leandro Cruz, criticou abertamente o comportamento de alguns homens brasileiros que promoveram situações constrangedoras para mulheres russas durante a Copa do Mundo. Segundo ele, o grupo que assediou mulheres presta um “imenso desserviço” ao Brasil.

Mas ele admitiu que tal caso “não tinha como ser previsto” na cartilha que o governo criou e distribuiu aos torcedores sobre como se comportar na Rússia. Pelo menos três casos de assédios ou constrangimentos foram registrados desde o começo da Copa do Mundo envolvendo torcedores brasileiros e mulheres russas.

Pelas ruas de Moscou, porém, casos com outras torcidas também têm sido identificadas, em especial de países latino-americanos. O Estado presenciou uma cena de assédio. Brasileiros no metrô de Moscou formaram uma espécie de corredor e aplaudiam, assobiavam ou vaiavam as mulheres que eram obrigadas a passar pelo meio.

Cruz admite que a cartilha preparada pelo governo “não previa o que está ocorrendo e não tinha como prever”. “Não são homens despeitosos com russas. São homens desrespeitosos”, disse. “Isso presta um imenso desserviço ao Brasil”, insistiu.

Para o ministro, que está na Rússia desde a abertura da Copa para reuniões e encontros bilaterais, o caso se refere a poucos homens brasileiros. Classificando o ato como “covardia”, ele ainda apontou para o carinho do povo russo. “Isso envergonha nosso país e merece toda a repreensão que possamos fazer”, disse. “Trata-se de algo de gravidade imensa e não pode ser tolerada”, afirmou. “Eles não nos representam”, disse.

A embaixada do Brasil em Moscou indicou que tem recebido emails de brasileiros protestando contra a atitude dos torcedores brasileiros. Mas considera que o caso é “isolado” e que a maioria tem tido uma postura exemplar.

Na cartilha distribuída ao torcedor, recomenda-se observar leis e costumes locais, inclusive para a questão de “decoro”. O caso levou a embaixada a enviar um telegrama para Brasília para solicitar orientação.

Uma das dificuldades, porém, é que o governo brasileiro não tem qualquer possibilidade de agir em território russo e os responsáveis por assédios apenas poderiam ser repreendidos se houvesse uma queixa local na polícia por uma das vítimas.