Para mãe de Tite, Brasil ganha de 1 a 0 da Suíça na estreia da Copa do Mundo

Faltando apenas três dias para a seleção brasileira entrar em campo contra a Suíça, a mãe do técnico Tite, a gaúcha Ivone Mazzochi Bachi, de 82 anos, afirmou à reportagem, na manhã da última quinta-feira, que já tem um palpite para o placar deste primeiro jogo: “será 1 x 0 para o Brasil”, arriscou.

O domingo, desta vez, não será de grandes festas e reuniões com a família em sua residência na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, para assistir aos jogos da Copa do Mundo. Este campeonato, segundo Dona Ivone, será visto “discretamente”, na companhia de sua cuidadora, uma televisão (ou um radinho de pilha) e talvez com a presença de seu filho Ademir Bachi e a esposa.

“Às vezes estar no silêncio é melhor do que estar no barulho, né? Mas quem vier da família Mazzochi ou Bachi, todos serão bem-vindos. Estarei esperando sempre de braços abertos, apesar dos Mazzochi serem mais barulhentos”, disse a ilustre torcedora aos risos pelo telefone.

Aos 82 anos, Dona Ivone acompanha as notícias de seu filho Tite pela televisão ou rádio. Religiosa, a mãe do técnico da seleção guarda ao lado de sua cama, na cabeceira, um terço com as cores da bandeira do Brasil. O rosário foi um presente que a idosa recebeu da CBF em agosto do ano passado, antes da seleção brasileira jogar contra o Equador.

“Hoje (quinta-feira) fui a duas missas aqui em Caxias, sou muito católica e faço sempre as minhas orações”, disse Dona Ivone, orgulhosa por seu filho estar no comando da seleção brasileira.