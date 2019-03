Paquetá herda a camisa 10 de Neymar nos amistosos contra Panamá e República Checa

A CBF anunciou nesta quinta-feira a numeração das camisas dos jogadores convocados pelo técnico Tite para os amistosos contra Panamá e República Checa. Uma curiosidade é o meia Lucas Paquetá, do Milan, com a 10, que normalmente é de Neymar, ausente dos jogos por causa de lesão.

Outra novidade é o estreante Alex Telles, lateral-esquerdo do Porto, com a camiseta 6, enquanto que o atacante David Neres, do Ajax, outro que vai vestir a camisa verde e amarela pela primeira vez, com a 7.

Fagner, substituto de Daniel Alves (machucado), vai vestir a 14, enquanto que a 2, tradicionalmente utilizada pelo lateral-direito no futebol brasileiro, vai ficar com o zagueiro Thiago Silva. Já o número 12, que costumeiramente é usado pelo primeiro goleiro reserva, foi distribuído para Alex Telles.

Brasil e Panamá se enfrentam neste sábado, no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, em Portugal, a partir das 14 horas (de Brasília). Três dias depois, em Praga, capital da República Checa, a seleção brasileira enfrenta o selecionado local na Eden Arena, com início previsto para 16h45.

Confira a numeração da seleção nos amistosos:

1 – Alisson

2 – Thiago Silva

3 – Miranda

4 – Marquinhos

5 – Casemiro

6 – Alex Telles

7 – David Neres

8 – Arthur

9 – Gabriel Jesus

10 – Lucas Paquetá

11 – Philippe Coutinho

12 – Alex Sandro

13 – Danilo

14 – Fagner

15 – Fabinho

16 – Eder Militão

17 – Felipe Anderson

18 – Allan

19 – Everton

20 – Roberto Firmino

21 – Richarlison

22 – Weverton

23 – Ederson