Paquetá faz 1º gol pelo Milan e homenageia o Flamengo em vitória sobre o Cagliari

Com o primeiro gol de Lucas Paquetá pelo Milan, o tradicional time italiano derrotou o Cagliari por 3 a 0, neste domingo, no San Siro, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O brasileiro, emocionado ao comemorar o gol, homenageou as vítimas do incêndio no CT do Flamengo, onde morou quando integrava a base do clube carioca.

O triunfo manteve o Milan na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe chegou aos 39 pontos e ocupa a quarta colocação da tabela do Italiano. Está atrás da líder Juventus (63), do Napoli (52) e da rival Inter de Milão (43). Já o Cagliari é apenas o 15º colocado, perto da zona de rebaixamento, com 21 pontos.

Diante das fragilidades do rival, o Milan não teve maior dificuldade para se impor no San Siro neste domingo. E ainda teve ajuda da defesa do rival porque, aos 13 minutos, Luca Ceppitelli marcou contra e abriu o placar para os anfitriões.

Na sequência, aos 22, Lucas Paquetá anotou o seu primeiro gol com a camisa do Milan, time que passou a defender no início deste ano. Após cruzamento de Calabria pela direita, o brasileiro surgiu em velocidade depois da segunda trave e completou de primeira para as redes, sem qualquer chance para o goleiro.

Na comemoração, Paquetá tirou a faixa preta que usava no braço e a beijou antes de erguê-la para mostrar aos torcedores. Todos os jogadores do Milan usavam esta faixa na partida deste domingo. No segundo tempo, o Milan fechou a vitória com gol de Krzysztof Piatek aos 17 minutos.

O Milan volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Atalanta, fora de casa. No mesmo dia, o Cagliari vai receber o Parma, ambos pela 24ª rodada.