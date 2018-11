Pancada no joelho de Bruno Henrique preocupa Santos

O técnico Cuca terá o desfalque de Bruno Henrique para a partida contra o Botafogo, às 20 horas desta quarta-feira, em casa, pela 36ª rodada do Brasileirão. Suspenso por acúmulo de cartões amarelos, o atacante preocupa para a sequência do torneio porque foi substituído com dores no joelho neste domingo, durante a derrota por 2 a 1 do Santos para o América-MG, em Belo Horizonte.

O lance da lesão aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo, pouco depois do segundo gol americano. Em uma disputa pelo lado direito do campo, rente à linha lateral, Bruno Henrique deu um chute para afastar a bola do local, mas o joelho dele se chocou contra a perna de um adversário.

Na mesma jogada, Bruno Henrique caiu com a mão no rosto, em razão de uma pancada com a mão desferida pelo atacante Luan, do América-MG. O jogador do Santos reclamou de agressão, queixa ignorada pelo árbitro Dewson Freitas, e retornou ao jogo depois de receber atendimento, mas foi substituído pouco depois por causa da dor sentida no joelho. O jogador já desfalcou o Santos em 2018 por causa de lesão no olho, sofrida na primeira partida da temporada, além de lesão muscular e pancada no quadril.

Se tiver condições físicas, Bruno Henrique vai poder retornar no próximo sábado, contra o Atlético-MG, pela penúltima rodada do Brasileirão, em casa. Contra o Botafogo, Cuca vai contar com o retorno de Yuri, que cumpriu suspensão diante do América-MG, e torce para a recuperação de Luiz Felipe, zagueiro que sofreu lesão muscular na panturrilha há duas semanas.

A dor de cabeça de Cuca, porém, não está restrita a Bruno Henrique. O zagueiro Lucas Veríssimo sente dores no joelho e não deve mais atuar em 2018, enquanto os estrangeiros Derlis González, Carlos Sánchez e Bryan Ruiz vão disputar amistosos por suas respectivas seleções nesta terça-feira, por isso não devem estar à disposição de novo.