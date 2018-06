Palmeirense provoca atletas do São Paulo e causa tumulto em zona mista de estádio

Um torcedor uniformizado do Palmeiras provocou um pequeno tumulto próximo à zona mista do Allianz Parque, no final da noite deste sábado, após a vitória alviverde por 3 a 1 sobre o São Paulo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ele estava na área destinada aos sócios-torcedores e vestia o uniforme de uma organizada.

Quando o elenco tricolor deixava o local em direção ao ônibus que os aguardava, ele direcionou ofensas ao volante Petros. Provocados, os jogadores do São Paulo se aproximaram e houve empurrões. A confusão foi rapidamente contida e o torcedor palmeirense foi levado para fora do estádio pela segurança do Allianz Parque.

No clássico deste sábado, o Palmeiras derrotou a equipe são-paulina de virada e encerrou um jejum após ficar três partidas sem vitórias. Já o São Paulo experimentou a primeira derrota após 11 jogos de invencibilidade. Era o único time invicto no Brasileirão até o confronto com os palmeirenses.