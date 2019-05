Palmeiras volta à ‘era do rádio’ no duelo com o CSA em Maceió

Na tarde desta quarta-feira, às 16 horas, a torcida do Palmeiras terá de acompanhar à moda antiga a partida contra o CSA, em Maceió, pelo Campeonato Brasileiro. Como o jogo não será exibido em nenhum canal de televisão, pois não há contrato de transmissão, a solução para quem não for ao estádio Rei Pelé será apenas ouvir os lances da partida.

O duelo não terá cobertura ao vivo pela televisão porque o Palmeiras não entrou em acordo com a Globo para acertar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para a TV aberta nem para o pay-per-view. Para uma partida ser transmitida, é necessário que os dois times tenham contrato em vigor com a mesma empresa.

Essa combinação permitiu no último domingo a exibição da vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, pelo canal TNT. Os dois clubes têm acordo com a empresa Turner para transmissão para TV fechada. O mesmo valerá para o próximo sábado, no encontro entre Palmeiras e Internacional.

O próprio Palmeiras elaborou uma maneira de diminuir o problema da falta de exibição na TV para a partida com o CSA. O clube vai colocar em seu canal no YouTube e na sua página no Facebook a narração da partida diretamente de Maceió. Com uma câmera voltada para a cabine e, portanto sem imagens do campo, a transmissão será conduzida pelo narrador Luiz Carlos Jr. e pela comentarista Alessandra Colturato.

Os dois são funcionários do Palmeiras e já trabalham em transmissões ao vivo de jogos da base e do time feminino. A produção organizada pelo clube para a partida em Maceió terá uma ilustração para mostrar o tempo do jogo e o placar. O início da exibição será a poucos minutos do pontapé inicial.

O torcedor terá mais alternativas para acompanhar a partida. As rádios Bandeirantes e Transamérica enviaram a Maceió equipes de reportagem para trabalharem no jogo e acompanharem a partida. As demais estarão, no mesmo horário, na cobertura de Corinthians x Chapecoense.

Outra opção para os palmeirenses será a Web Rádio Verdão, que realiza a narração das partidas pelo clube via internet, mas também sem imagens. As outras emissoras de rádio que vão transmitir o jogo são de Maceió, como a Gazeta, a Pajuçara e a 1020 AM.

Apesar da inusitada situação com a ausência das televisões, o problema não é definitivo. Palmeiras e a Globo ainda conversam nos bastidores para tentar achar um acordo para as próximas rodadas. No último encontro, há duas semanas, o presidente do clube, Mauricio Galiotte, fez uma contraproposta e agora espera a avaliação dos executivos da emissora.

As negociações valem para os direitos de transmissão para o ciclo de 2019 a 2024 do Campeonato Brasileiro. Depois de décadas em que os acordos com as emissoras eram coletivos, é a primeira vez que os clubes puderam negociar individualmente.

O Athletico-PR é o outro clube sem contrato com a Globo, porém a lacuna é apenas para o pay-per-view. Para TV aberta já houve assinatura inclusive com a própria emissora carioca, que transmitiu no último domingo o jogo do time contra o Vasco, em Curitiba.

TIME DE RESERVAS – O Palmeiras terá em Maceió uma formação reserva. O técnico Luiz Felipe Scolari deixou em São Paulo titulares como Weverton, Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu e Gustavo Scarpa. Após sofrer uma pancada no joelho esquerdo, o colombiano Borja também foi poupado.

O elenco embarcou para Alagoas com jogadores que ainda não estrearam nesta temporada. O lateral Fabiano, o volante Matheus Fernandes e o meia Guerra ficam entre os reservas. A formação titular deve ter nomes como Fernando Prass, Edu Dracena e Raphael Veiga.