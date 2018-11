Palmeiras vende 38 mil ingressos para ‘final’ diante do América-MG na arena

O Palmeiras já vendeu 38 mil ingressos para jogo diante do América-MG, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A última parcial de venda foi divulgada pelo clube no início desta tarde. A partida pode garantir o título brasileiro para o time alviverde desde que Internacional e Flamengo tropecem na rodada.

A marca de 38 mil ingressos começa a se aproximar do recorde de público do estádio Allianz Parque, que foi verificado na final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, no mês de abril. O clássico foi acompanhado por 41.227 pagantes e teve uma renda de R$ 4.001.277,68.

Mesmo que não seja campeão nesta quarta-feira, a vantagem do Palmeiras é confortável. Com 71 pontos, são cinco para o vice-líder, o Flamengo, faltando três rodadas para o fim do Brasileirão. Para o terceiro colocado, o Internacional, a vantagem é maior: seis pontos.

Resumidamente, o Palmeiras está com as mãos na taça. Dentro ou fora do estádio Allianz Parque. Os próximos jogos serão diante do Vasco (fora) e Vitória (casa).