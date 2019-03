Palmeiras usa jogo contra o Ituano como ajuste para estreia na Copa Libertadores

A uma semana da estreia na Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta em casa o Ituano, nesta quarta-feira, às 21h30, pela nona rodada do Campeonato Paulista, preocupado com os problemas para resolver no time a tempo de chegar forte no compromisso internacional. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari espera demonstrar no estádio Allianz Parque, em São Paulo, um ataque mais efetivo e solucionar o fracasso ofensivo dos últimos compromissos.

A partida contra o Ituano é a última antes da estreia na Colômbia, na próxima quarta-feira, contra o Junior Barranquilla. O jogo pelo Paulistão foi antecipado em decisão que agradou ao Palmeiras. A equipe terá mais tempo para treinar e vai viajar para Barranquilla, na próxima segunda, sem estar desgastada por ter jogado no final de semana.

O Palmeiras vem de dois empates sem gols (Ferroviária e Santos) e tem como principal preocupação no momento se tornar mais perigoso para os adversários. A equipe marcou somente sete gols nos oito primeiros jogos de 2019. Os números fazem o início de temporada ser o pior em termos de produção ofensiva nos últimos 30 anos.

Com o colombiano Borja em má fase, Deyverson suspenso e Ricardo Goulart ainda abaixo da forma ideal, a comissão técnica tem poucas opções para melhorar o setor. A limitação de 26 inscritos no Paulistão inviabiliza testar outros jogadores, como é o caso do recém-contratado Arthur Cabral, que ainda não estreou. A situação será diferente na Libertadores, pois é permitido relacionar 30 atletas para o torneio.

A necessidade de melhorar o time para estrear bem na Libertadores também se faz presente em outros setores. No meio de campo, a armação de jogadas é um problema, já que Lucas Lima não tem atuado bem e Moisés se machucou. A defesa passou a ter o desfalque do zagueiro Luan. Com lesão na coxa, ele só deve voltar dentro de um mês.

ITUANO – O Ituano encerrou nesta terça-feira a sua preparação para o jogo desta quarta. O principal objetivo dos comandados do técnico Vinícius Bergantin é voltar para Itu (SP) com pelo menos um ponto na bagagem.

Sem muito tempo para treinar entre um jogo e outro, Vinícius Bergantin vai manter a base que empatou contra a Ponte Preta por 1 a 1, em Campinas (SP), no último domingo. A única alteração deve ser na lateral-esquerda com a volta de Peri – cumpriu suspensão – na vaga de Salomão.

Após sentir uma lesão durante o aquecimento antes do jogo em Campinas, o atacante Alemão continua de fora, assim como o meia Claudinho, que desfalcou o Ituano nas últimas duas rodadas. “A gente sabe que o Palmeiras tem uma excelente equipe e será um jogo complicadíssimo, mas temos nossos objetivos e faremos de tudo para somar pontos”, comentou o atacante Morato, artilheiro do time no Paulistão com quatro gols.

Sem perder há dois jogos, o Ituano tem 11 pontos e está na vice-liderança do Grupo D, seguido de perto pelo São Paulo, que tem 10 e é o terceiro colocado. O líder é o Oeste, com 12.