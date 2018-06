Palmeiras tenta segurar o Flamengo e se colocar na briga pelo título brasileiro

Após se impor diante de São Paulo e Grêmio, o Palmeiras tenta nesta quarta se recuperar do tropeço de fim de semana, quando cedeu o empate ao lanterna Ceará, para fechar a primeira parte do Brasileirão entre os primeiros colocados. O campeonato terá uma pausa para a Copa do Mundo e retorna em julho.

O principal desafio para o pós-Mundial do time de Roger Machado é dar fim às oscilações que marcaram sua participação no torneio até aqui, e o duelo contra os atuais líderes é crucial para os planos do Palmeiras de brigar pelo título. Não à toa, é o embate que desperta mais expectativa na rodada.

Líder com folgas da competição, o clube carioca quer manter a “gordura” durante o Mundial e, para isso, superar o Palmeiras no Allianz Parque é o desafio. E a missão se torna ainda mais complicada após perder o meia Diego, vetado por dores na panturrilha direita.

O Palmeiras deve ter três novidades para o duelo diante dos cariocas. Moisés, que começou na reserva diante do Ceará, deve voltar ao meio-campo do time, e a dupla de volantes, Felipe Melo e Bruno Henrique, retorna de suspensão.

Com dores musculares, o zagueiro Antônio Carlos não foi relacionado para a partida, e se junta a Borja, com a seleção colombiana, Keno, Diogo Barbosa e Guerra, lesionados, na lista de desfalques para Roger.