Palmeiras tem San Lorenzo e Junior Barranquilla no grupo da Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta segunda-feira em sua sede, na cidade de Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos e confrontos das primeiras fases eliminatórias da Copa Libertadores.

O Palmeiras, atual campeão brasileiro, caiu no Grupo F, em uma chave relativamente tranquila. Terá pela frente o San Lorenzo, da Argentina, o Junior Barranquilla, da Colômbia, e um adversário que virá da fase preliminar – pode ser Melgar-PER, Universidad de Chile-CHI, Caracas-VEN, Nacional-PAR ou Delfin-EQU.

O São Paulo terá que disputar duas fases preliminares para chegar à fase de grupos. Sua estreia na competição será contra o Talleres, da Argentina. Se passar, enfrentará o vencedor de Palestino, do Chile, e Independiente Medellín, da Colômbia. Depois poderá cair no Grupo A, o mais complicado, com River Plate-ARG (atual campeão), Internacional e Alianza Lima-PER.

O Grêmio está no Grupo H com Universidad Católica-CHI, Rosario Central-ARG e outro time da fase preliminar (Bolívia 3, Libertad-PAR, Atlético Nacional-COL, La Guaira-VEN ou Garcilaso-PER). O Flamengo foi sorteado para o Grupo D com Peñarol-URU, LDU-EQU e um time boliviano ainda indefinido.

No Grupo B, o Cruzeiro enfrentará Emelec-EQU, Huracán-ARG e Deportivo Lara-VEN. O Athletico Paranaense está na chave G com Boca Juniors-ARG, Jorge Wilstermann-BOL e Deportes Tolima-COL.

Por fim, o Atlético Mineiro terá pela frente o Danubio, do Uruguai, na fase preliminar. Se passar, enfrentará quem ganhar de Barcelona-EQU contra o vencedor de Bolívia 4 x Defensor-URU. Em caso de vaga na fase de grupos, jogará contra Nacional-URU, Cerro Porteño-PAR e Zamora-VEN.

Confira a 1.ª fase preliminar da Copa Libertadores:

E1 – Delfín-EQU x Nacional-PAR

E2 – La Guaira-VEN x Garcilaso-PER

E3 – Bolívia 4 x Defensor-URU

Confira a 2.ª fase preliminar da Copa Libertadores:

C1 – Danubio-URU x Atlético Mineiro-BRA

C2 – Melgar-PER x Universidad de Chile-CHI

C3 – Bolívia 3 x Libertad-PAR

C4 – Palestino-CHI x Independiente Medellín-COL

C5 – Talleres-ARG x São Paulo-BRA

C6 – E2 x Atlético Nacional-COL

C7 – E1 x Caracas-VEN

C8 – E3 x Barcelona-EQU

Confira a 3.ª fase preliminar da Copa Libertadores:

G1 – C1 x C8

G2 – C2 x C7

G3 – C3 x C6

G4 – C4 x C5

Confira os grupos da Copa Libertadores:

Grupo A – River Plate-ARG, Internacional-BRA, Alianza Lima-PER e G4

Grupo B – Cruzeiro-BRA, Emelec-EQU, Huracán-ARG e Deportivo Lara-VEN

Grupo C – Olimpia-PAR, Sporting Cristal-PER, Godoy Cruz-ARG e Universidad de Concepción-CHI

Grupo D – Peñarol-URU, Flamengo-BRA, LDU-EQU e Bolívia 2

Grupo E – Nacional-URU, Cerro Porteño-PAR, Zamora-VEN e G1

Grupo F – Palmeiras-BRA, San Lorenzo-ARG, Junior Barranquilla-COL e G2

Grupo G – Boca Juniors-ARG, Athletico Paranaense-BRA, Jorge Wilstermann-BOL e Deportes Tolima-COL

Grupo H – Grêmio-BRA, Universidad Católica-CHI, Rosario Central-ARG e G3