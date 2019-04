Palmeiras se reapresenta e conta com o retorno de Guerra aos treinamentos

O Palmeiras iniciou nesta segunda-feira uma nova semana de treinos e retornou ao trabalho com novidade. O meia venezuelano Alejandro Guerra se recuperou de lesão muscular e após cumprir cronograma específico de trabalho nas últimas semanas, voltou a se juntar ao grupo, que nesta semana tem compromisso fora de casa contra o Melgar, no Peru, pela Copa Libertadores.

Guerra ainda não atuou neste ano e esteve pela última vez em campo em dezembro do ano passado no jogo contra o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O venezuelano ficou fora da lista de 26 inscritos para a disputa do Campeonato Paulista e apesar de incluído na relação para a Libertadores, só participou de um jogo – contra o Junior Barranquilla, na Colômbia. Ainda assim, ele ficou na reserva e não entrou em campo.

O time do técnico Luiz Felipe Scolari contou nesta segunda-feira com a presença do atacante Carlos Eduardo. Após se recuperar de lesão no tornozelo direito e de se juntar ao elenco no trabalho da última semana, o jogador voltou a participar da atividade. O elenco realizou na Academia de Futebol, em São Paulo, um treino com os portões fechados.

O atacante Ricardo Goulart cumpriu um programa especial de treinos e, por isso, fez movimentações na parte interna da Academia de Futebol. Apesar disso, ele não preocupa a comissão técnica e deve participar normalmente do jogo nesta quinta-feira, em Arequipa.