Palmeiras se apresenta nesta quinta para reuniões e testes físicos

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras voltará aos trabalhos nesta quinta-feira à tarde, na Academia de Futebol. O elenco comandado técnico Luiz Felipe Scolari se reapresenta para um dia sem treinos no gramado ou atividades com bola, mas como uma agenda prevista para reuniões com a comissão técnica e testes físicos antes do início da pré-temporada.

A expectativa no clube é já para ter a presença do lateral Marcos Rocha. O jogador atuou em 2018 emprestado pelo Atlético-MG e aguarda os trâmites finais da compra dos seus direitos econômicos, que vão custar R$ 8 milhões ao Palmeiras. Apesar de a situação ainda não estar formalizada, a tendência é o atleta se apresentar para o início dos trabalhos.

O Palmeiras começará a pré-temporada com novo fornecedor de material esportivo. A Puma iniciou no primeiro dia do ano a parceria com o clube por três anos. A diretoria espera receber R$ 25 milhões anuais com o contrato e mais os royalties pela venda de produtos oficiais. A estreia da camisa será na noite da quinta-feira, pela Copa São Paulo, quando o time sub-20 do Palmeiras enfrenta o Galvez-AC, em Capivari.

A pré-temporada do Palmeiras seguirá pelas próximas semanas e tem como foco a estreia oficial na temporada, marcada para o dia 20, pelo Campeonato Paulista, contra o Red Bull Brasil, em Campinas. A tendência é a equipe jogar com formações mistas no Estadual, para priorizar a participação na Copa Libertadores.