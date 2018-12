Palmeiras renova contratos de Prass, Jailson e Edu Dracena por um ano

Foto: Cesar Greco - Ag. Palmeiras - Divulgação

A diretoria do Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato dos goleiros Fernando Prass e Jailson, além do zagueiro Edu Dracena. O trio tinha vínculo com o clube somente até o fim desta temporada e após negociação com a diretoria, fechou a prorrogação da permanência no clube por mais uma temporada.

Prass, de 40 anos, está no Palmeiras desde dezembro de 2012. Em 263 jogos disputados, ele ganhou dois Brasileiros, uma Série B e uma Copa do Brasil. No ano passado, o goleiro passou pelo mesmo suspense sobre a renovação do contrato e também no fim do novembro assinou a prorrogação do vínculo por mais uma temporada. Ele passou a maior parte da temporada 2018 como terceiro goleiro do Palmeiras.

Jailson, de 37 anos, chegou ao clube em 2014 e tem 71 jogos disputados pelo time. A melhor fase dele foi como titular em parte da campanha do título brasileiro de 2016. Neste ano, o goleiro perdeu a posição de titular para Weverton.

Já Edu Dracena, também de 37 anos, está no Palmeiras desde o começo de 2016 e vestiu a camisa da equipe em 109 ocasiões.

Com as renovações, a diretoria deixa somente um jogador do elenco em fim de contrato. O lateral-direito Marcos Rocha pertence ao Atlético-MG e tem vínculo por empréstimo válido até 31 de dezembro.

Outro lateral-direito do Palmeiras, Mayke, estava emprestado pelo Cruzeiro, mas o Palmeiras exerceu o direito de compra e anunciou a aquisição do jogador durante esta semana.