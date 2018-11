Palmeiras renova contrato com o diretor Alexandre Mattos por três anos

O Palmeiras acertou a renovação de contrato do diretor de futebol Alexandre Mattos por três anos na tarde desta terça-feira. O novo vínculo vale até o final de 2021 e coincide com o fim da gestão do presidente Maurício Galiotte, eleito na semana passada. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Alex Muller e confirmada pelo Estado.

A renovação garante a permanência do diretor, que já havia sido sondado pelo Flamengo e tinha contrato até o mês de dezembro deste ano. No último domingo, depois da conquista do título do Campeonato Brasileiro com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, Mattos afirmou que poderia trabalhar em um clube carioca no futuro, mas que o momento era do Palmeiras.

“Uma honra se isso acontecer, em qualquer um dos grandes clubes. É uma honra. É óbvio que agora a felicidade fala (alto) e estou muito feliz lá (no Palmeiras)”, disse Mattos.

Desde 2015 no time alviverde, o diretor de futebol soma três títulos: a Copa do Brasil do mesmo ano e duas edições do Campeonato Brasileiro (2016 e 2018). Após ser bastante criticado pelo alto número de contratações no início da sua primeira temporada, Mattos ganhou prestígio nos corredores do Palestra Itália nos anos seguintes e se consolidou como peça importante das conquistas do clube. Ele é o elo entre a patrocinadora do clube, a Crefisa, e o Palmeiras.