Palmeiras recebe o Inter em seu 1º teste no Brasileirão

Após enfrentar dois times promovidos da Série B nas primeiras rodadas, o Palmeiras terá neste sábado o primeiro confronto contra um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Às 19h, no Allianz Parque, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari recebe o Internacional, terceiro colocado na competição do ano passado e, assim como o clube alviverde, já com vaga garantida nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

O adversário vai oferecer dificuldades bem maiores do que Fortaleza e CSA, rivais das duas primeiras rodadas. A principal delas é o ataque, posição que anda questionada no Palmeiras. O time gaúcho aposta na boa fase de Paolo Guerrero, autor de quatro gols em seis partidas pela equipe.

Do lado palmeirense, o setor anda com mau rendimento. Os dois principais centroavantes, Borja e Deyverson, anotaram cada um três gols e disputaram um número de jogos superior ao do peruano (12 e 13 partidas, respectivamente). “Será um jogo difícil. O Guerrero vem sendo a referência do Inter e vive grande momento depois de muito tempo parado”, diz o lateral-direito Marcos Rocha.

O intuito do Palmeiras é mostrar um futebol melhor ao da apresentação da quarta-feira. O time, com muitos reservas, vacilou e ficou no empate em 1 a 1 com o CSA, em Maceió. A solução agora será promover o retorno de quem ganhou descanso no meio de semana. A tendência é Felipão colocar como armador Zé Rafael.

O encontro com o Inter é também o primeiro grande teste do Palmeiras em âmbito nacional contra um adversário de fora de São Paulo. Até agora, em sete confrontos contra times da Série A em 2019, o time alviverde só ganhou do Fortaleza e do São Paulo, este pelo Campeonato Paulista.

O time a ser escalado contra o Inter deverá ser parecido ao da próxima quarta, quando o Palmeiras recebe o San Lorenzo pela rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores.