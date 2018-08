Palmeiras promete tomar providências para corrigir conduta de Felipe Melo

A diretoria e a comissão técnica do Palmeiras prometeram tomar providências para conter o ímpeto do volante Felipe Melo. Expulso aos três minutos da partida contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, o jogador prejudicou o time, que, ao ter de atuar com um a menos durante quase todo o duelo, foi batido por 1 a 0 e por pouco não perdeu a classificação para as quartas de final. “Esses assuntos são de vestiário. Mas é claro que vou tratar internamente”, disse o técnico do time, Luiz Felipe Scolari.

A expulsão faz Felipe Melo ser desfalque na partida de ida das quartas de final, contra o Colo Colo, em Santiago. O Palmeiras passou de fase por ter vencido o Cerro Porteño no Paraguai por 2 a 0 e, portanto, feito mais gols no placar agregado, que ficou em 2 a 1.

Felipão disse em entrevista coletiva que não comentaria mais sobre Felipe Melo. O volante deixou a arena sem dar entrevistas, tendo sido expulso após dividida com Marcos Cáceres. O árbitro German Delfino havia inicialmente dado o cartão amarelo para o palmeirense, porém voltou atrás instantes depois e lhe aplicou o vermelho direto. “Não quero falar de arbitragem ou da expulsão”, disse o técnico.

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, também prometeu tomar atitudes envolvendo o jogador. “Sem dúvida vamos tratar internamente, não vamos expor para fora”, afirmou, na saída do estádio. “Não gosto de falar de expulsão, mas se era para expulsar e o Palmeiras ficar com dez, ficamos com 13, porque nossa torcida valeu por quatro”, completou o dirigente.

A promessa de bronca disciplinar não será o primeiro episódio de Felipe Melo nos bastidores do Palmeiras. No ano passado, ele brigou com o técnico Cuca após a eliminação na Copa do Brasil e foi afastado do elenco por 40 dias. Na ocasião, o jogador gravou um áudio em que deteriorou a situação, ao chamar o treinador de mau caráter. A diretoria costurou uma reaproximação e Felipe Melo voltou ao time semanas depois.

Neste ano o atleta foi expulso outra vez. Aconteceu no primeiro tempo da partida de ida da decisão do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no fim de março, ao se envolver em discussão com Clayson. Na temporada, ele acumula 38 jogos disputados e 20 cartões recebidos.