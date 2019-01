Palmeiras oficializa a contratação do lateral Marcos Rocha

O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Marcos Rocha. Após o defensor atuar na última temporada por empréstimo pelo clube paulista, o Atlético-MG aceitou vendê-lo pelo valor de R$ 8 milhões.

Com a negociação adiantada e tendo o aval do seu antigo clube, o jogador já havia se apresentado para a pré-temporada na última semana e aguardava os trâmites finais do acordo para assinar vínculo por quatro temporadas. O Palmeiras fez o anúncio da aquisição de Marcos Rocha nas redes sociais.

“Primeiro, agradecer à diretoria do Palmeiras por ter me comprado ao Atlético-MG. Agradecer à torcida também pelo ano de 2018, foi muito especial vestindo essa camisa. Agora em definitivo, são quatro anos de contrato”, afirmou o jogador de 30 anos, que disputa a posição de titular com Mayke.

O acordo para contratação de Marcos Rocha incluiu como contrapartida a cessão do atacante Papagaio. O jogador de 20 anos, que está com a seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, será emprestado ao Atlético-MG logo depois de retornar da competição. Papagaio vai jogar pelo time mineiro por uma temporada, para ganhar experiência.

O lateral-direito disputou 45 partidas pelo Palmeiras e marcou um gol, além de ter sido campeão brasileiro no ano passado. “Espero dar bastante alegrias para vocês. Vamos juntos ajudando nosso Verdão a conquistar títulos, que é o mais importante”, disse Marcos Rocha.