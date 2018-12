Palmeiras marca amistoso de despedida de Zé Roberto

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a data da partida oficial de despedida do ex-meia Zé Roberto. O atual assessor técnico do clube entrará em campo no Allianz Parque, em 13 de janeiro, para um amistoso entre uma equipe formada por seus amigos contra uma seleção formada pelo Palmeiras de todos os tempos. A venda de ingressos começará em 17 de dezembro.

A partida na arena servirá para marcar o lançamento de parcerias. A primeira delas é a Puma. A nova fornecedora de material esportivo vai estrear a nova linha de uniformes neste amistoso. A outra é a transmissão da partida pelo canal TNT, que pertence ao grupo Turner, com quem o clube fechou a exibição de partidas do Campeonato Brasileiro na TV fechada a partir do próximo ano.

Zé Roberto realizou o último jogo oficial da carreira em novembro do ano passado, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Neste temporada ele assumiu um cargo na diretoria do Palmeiras. Pelo clube, ele disputou 133 jogos, fez dez gols, deu 14 assistências e foi campeão da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro em 2016.