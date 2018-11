Palmeiras joga e ‘seca’ rivais para festejar 3º título em nova arena

Inaugurado em novembro de 2014, o Allianz Parque pode ser palco do terceiro título do Palmeiras desde então. O palmeirense vem comemorando quase um título por ano na nova casa. Para ser campeão nesta quarta-feira, o time do técnico Luiz Felipe Scolari precisa vencer o América-MG, às 21h45, e torcer por tropeços do Flamengo e do Internacional, únicos rivais ainda vivos na disputa do título do Campeonato Brasileiro de 2018.

Para garantir mais uma conquista em casa, a décima de Brasileiro, Felipão decidiu evitar o contato dos atletas com imprensa e torcida. Nesta terça-feira, o time fez mais um treino fechado. Apenas o período de aquecimento foi aberto aos jornalistas. A comissão técnica avaliou que a ansiedade vem sendo um problema do grupo na reta final do torneio e prejudicou o Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Paraná, domingo. Nesse contexto, o técnico decidiu isolar o elenco. Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

Mesmo que não seja campeão nesta quarta, a vantagem do Palmeiras é confortável. São cinco pontos para o vice-líder, o Flamengo, faltando três rodadas para o fim do Brasileirão. Para o terceiro colocado, o Inter, a vantagem é maior, de seis pontos. Resumidamente, o Palmeiras está com as mãos na taça. Dentro ou fora do Allianz.

BOAS LEMBRANÇAS – Os dois títulos que o Palmeiras já conquistou em seu estádio foram a Copa do Brasil de 2015, na decisão por pênaltis com o Santos, e o Brasileiro de 2016 no jogo com a Chapecoense, vitória por 1 a 0 e acabando com jejum de 22 anos – dois dias depois desse jogo, o mundo acompanhou as notícias da queda do avião que levava a equipe catarinense para Medellín, causando a morte de 71 pessoas.

A única vez que o Palmeiras não aproveitou a chance de ser campeão em casa foi neste ano. No Paulista, o time foi batido pelo Corinthians nos pênaltis. O jogo gerou polêmica por suposta interferência externa na arbitragem a favor do rival. O Palmeiras tentou impugnar o resultado na Justiça. Em vão.

Além do bom retrospecto, o Allianz Parque se tornou um dos símbolos do protagonismo do Palmeiras no futebol brasileiro nos últimos tempos. Em quatro anos, o estádio já recebeu quase quatro milhões de torcedores, com renda superior a R$ 260 milhões. Os rendimentos com o estádio, o programa de sócio-torcedor e a presença de um patrocinador forte são alguns fatores que ajudam a explicar a prosperidade da equipe.

Em quatro anos, o Allianz já produziu seus heróis. O camisa 7 Dudu é o jogador que mais atuou na nova arena alviverde, com 97 jogos, que mais marcou gols (26 vezes) e que mais deu assistências (23) que resultaram em bolas na rede.

O goleiro Fernando Prass foi o único jogador a viver todas essas as emoções: a primeira derrota, primeira vitória e primeiro título do Palmeiras dentro do Allianz. Das 263 partidas que ele disputou pelo clube, 82 delas foram no estádio. Hoje, o goleiro está na reserva e não tem a renovação de contrato confirmada para o ano que vem.

RECORDE – Sem perder há 20 jogos, o Palmeiras já estabeleceu o recorde de invencibilidade da competição de pontos corridos, disputado neste formato desde 2003. Além de poder garantir o título, o time de Scolari pode igualar a segunda maior sequência imbatível da história do clube na disputa. Entre 1993 e 1994, anos em que foi campeão, o Palmeiras acumulou 23 partidas sem ser batido. A marca será igualada caso o time não perca mais nesta temporada.