Palmeiras joga contra o Ceará de olho no topo da classificação

Após ouvir chiados da torcida e ver o seu técnico pressionado por uma sequência de três jogos sem vitória em maio, o Palmeiras “virou a chave”, passou pelo São Paulo em casa por 3 a 1, derrotou o Grêmio em Porto Alegre por 2 a 0 e agora já pensa no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em Fortaleza, a meta é vencer o Ceará, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 11.ª rodada, e se aproximar do líder Flamengo, que tem seis pontos de vantagem e joga, em casa, contra o Paraná.

Uma vitória alviverde e uma eventual derrota rubro-negra podem transformar o duelo entre as duas equipes, nesta quarta-feira, em São Paulo, em uma briga direta pela liderança do Brasileirão. Foto: Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação

Aproveitar o bom momento para se aproximar do topo é a meta do time alviverde. “É o cenário que todos queriam aqui, esse cenário de vitórias”, analisou o lateral-esquerdo Victor Luis, que deve ser mantido como titular no lugar de Diogo Barbosa, machucado. “Apesar de ser normal algumas derrotas, é o cenário ideal termos essas vitórias antes da parada. Vamos brigar por esses jogos para ter uma parada tranquila”.

Além do lateral-esquerdo, também devem ser titulares Thiago Santos e Jean, que entraram no segundo tempo contra os gaúchos, mas que ganham espaço nas ausências de Felipe Melo e Bruno Henrique, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Com quatro gols nos últimos dois jogos, o atacante Willian é a principal aposta do técnico Roger Machado para decidir o jogo na Arena Castelão. Artilheiro do Brasileirão ao lado de Róger Guedes, do Atlético Mineiro, com seis gols, ele ocupa a vaga de Borja, ausente para jogar a Copa do Mundo pela Colômbia, e se firmar como uma das principais peças do time.

“É sempre bom fazer gols e poder ajudar o time a sair com a vitória. Fico feliz de saber que estou conseguindo contribuir e, ainda mais contente, por ver o Palmeiras jogando bem”, analisou o jogador. “Temos mais dois jogos difíceis até a parada da Copa e vamos trabalhar bastante para sairmos com mais seis pontos e permanecer na parte de cima da tabela”.