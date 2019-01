Palmeiras já fala em tom de despedida sobre Bruno Henrique

O Palmeiras praticamente já trata o volante Bruno Henrique como um jogador que está de saída. O clube foi comunicado nesta quarta-feira que o Tianjin Teda, da China, quer pagar a multa rescisória para contratá-lo e mudou de postura sobre o assunto. Na quarta-feira, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Oeste, em Barueri, pelo Campeonato Paulista, o clube passou a evitar o tema, em vez de tratá-lo como especulação.

O técnico Luiz Felipe Scolari foi questionado sobre a possível saída do capitão do título do último Campeonato Brasileiro de 2018. “Eu não gostaria de perder o Bruno Henrique, mas isso é um assunto da direção, do Alexandre Mattos, do presidente, que fazem um esforço muito grande para manter os jogadores que tivemos no ano passado em condições”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Bruno Henrique não concedeu entrevistas em Barueri. O meio-campista começou o jogo no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Horas antes da partida, o grupo de empresários do volante comunicou ao Palmeiras que o time chinês pretende nos próximos dias depositar o valor de R$ 25 milhões referentes à multa rescisória para contratá-lo.

A negociação começou quando o Tianjin Teda entrou em contato com os empresários de Bruno Henrique e ofereceu salários de cerca de R$ 1,7 milhão. O Palmeiras não foi comunicado desse interesse no primeiro momento e chegou a avaliar como poderia segurar o jogador. Porém, segundo pessoas próximas ao atleta, a tendência é que ele se transfira para o futebol asiático nos próximos dias.

“Eu não posso falar nada sobre o Bruno Henrique”, resumiu Felipão. O treinador elogiou a atuação na vitória sobre o Oeste e evitou projetar o clássico com o Corinthians, no sábado. “O bom foi ganhar do Oeste. Clássico é sábado. Estou aqui para falar: ganhamos do Oeste. Não tenho que pensar no clássico aqui e agora. Ótimo jogo contra o Oeste. Foi muito bom”, comentou.