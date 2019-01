Palmeiras inscreve revelação de 16 anos no Campeonato Paulista

No mesmo ano que o técnico Luiz Felipe Scolari ganhou o principal título da carreira, a Copa do Mundo de 2002, o garoto Gabriel Verón nascia no interior do Rio Grande do Norte. Anos depois, os dois trabalham juntos no Palmeiras, inclusive com um grande voto de confiança depositado pelo treinador no garoto, que com apenas 16 anos é o mais jovem jogador do clube a ser inscrito no Campeonato Paulista.

Gabriel Verón foi incluído nesta terça-feira na lista de relacionados do Palmeiras para a disputa do Estadual. O garoto é meia e vai completar 17 anos em setembro. Em novembro do ano passado, Felipão já havia observado o garoto em com os profissionais. A diretoria também trata o jogador como uma grande promessa, principalmente embasada pelo seu currículo.

O jogador foi campeão e artilheiro do Mundial de Clubes Sub-17, no ano passado, na Espanha, e acumula convocações para as seleções brasileiras de base, assim como vários títulos pela base do Palmeiras. Gabriel Verón quase sempre disputou competições das categorias inferiores com jogadores acima de sua idade. A precocidade na carreira fez o meia chegar ao clube em 2017 e ter vínculo assinado até 2021.

Verón foi batizado com o nome em homenagem ao ex-jogador argentino Juan Sebatian Verón, meia com passagens por Parma, Lazio, Chelsea e Manchester United. Antes de chegar ao Palmeiras, o meia passou pela base do Santa Cruz, até ser escolhido pelo clube paulista em uma peneira.