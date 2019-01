Palmeiras inscreve Raphael Veiga e só tem mais uma vaga aberta no Paulista

A diretoria do Palmeiras inscreveu nesta segunda-feira o meia Raphael Veiga para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador retornou neste ano ao clube depois de passagem por empréstimo ao Athletico-PR e se torna o 25º atleta a ser incluído na relação para o Estadual. Agora, a equipe só tem mais uma vaga disponível para ser entregue a um dos sete jogadores que estão fora.

Veiga se destacou no ano passado ao ser campeão da Copa Sul-Americana. O Palmeiras chegou a receber sondagens pelo meia, mas recusou. O técnico Luiz Felipe Scolari quis observar o jogador neste início de temporada e já poderá escalá-lo no próximo compromisso. Na quarta-feira, em Barueri, a equipe vai enfrentar o Oeste, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Com a inscrição de Veiga, estão fora da lista para o Estadual sete jogadores: Juninho, Fabiano, Matheus Fernandes, Guerra, Hyoran, Arthur Cabral e Ricardo Goulart. O clube pode completá-la até 1º de março. O recém-contratado Ricardo Goulart pode ser o escolhido, porém depende da recuperação de uma cirurgia no joelho direito.

O único jogador a não ter chances de ser utilizado no Paulista é o atacante Willian, que está machucado e só deve voltar a atuar no meio do ano. Na primeira lista para o Estadual, a diretoria incluiu 21 nomes, para depois acrescentar à relação o atacante Carlos Eduardo, o volante Jean e os meias Moisés e Raphael Veiga.