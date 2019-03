Palmeiras inscreve Guerra e Hyoran na Libertadores; Juninho e Fabiano ficam fora

O Palmeiras revelou nesta terça-feira a lista dos 30 jogadores inscritos para a disputa da Copa Libertadores deste ano. Com estreia marcada para a quarta-feira da próxima semana, na Colômbia, contra o Junior Barranquilla, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari adicionou na relação de atletas nomes que não disputam o Campeonato Paulista, como os meias Guerra e Hyoran.

Além dos dois, também ganham chance os novatos Matheus Fernandes (volante) e Arthur Cabral (atacante). Os reforços vieram no começo do ano de Botafogo e Ceará, respectivamente, e não foram inscritos no Campeonato Paulista pela limitação de 26 atletas na competição, dos quais três precisam ser obrigatoriamente goleiros.

A lista divulgada pelo Palmeiras vale somente para a fase de grupos. Se passar para as oitavas de final, o clube poderá efetuar cinco trocas e terá direito a mais outras duas antes das quartas e da semifinal, caso também avance por essas etapas.

Do elenco profissional, a comissão técnica deixou fora da relação apenas o zagueiro Juninho, o lateral Fabiano e o atacante Willian. Este último, porém, está em recuperação de cirurgia no joelho direito e só deve voltar a atuar no meio do ano.

Confira a lista de inscritos do Palmeiras:

1 – Fernando Prass

2 – Marcos Rocha

3 – Edu Dracena

4 – Matheus Fernandes

5 – Thiago Santos

6 – Diogo Barbosa

7 – Dudu

8 – Zé Rafael

9 – Borja

10 – Moisés

11 – Ricardo Goulart

12 – Mayke

13 – Luan

14 – Gustavo Scarpa

15 – Gustavo Gómez

16 – Deyverson

17 – Jean

18 – Guerra

19 – Bruno Henrique

20 – Lucas Lima

21 – Weverton

22 – Jailson

23 – Raphael Veiga

24 – Carlos Eduardo

25 – Antônio Carlos

26 – Victor Luis

27 – Felipe Pires

28 – Hyoran

29 – Arthur Cabral

30 – Felipe Melo