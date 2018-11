Palmeiras faz 3 a 0 no Flu e pode ser campeão no domingo

A conquista do decacampeonato é cada vez uma mera questão matemática para o Palmeiras. O líder do Campeonato Brasileiro bateu nesta quarta-feira o Fluminense por 3 a 0, em um gramado ruim no Allianz Parque, e com uma série de feitos a comemorar. O time completou um turno inteiro sem perder (19 rodadas), disparou ainda mais na primeira posição e já pode ser campeão no domingo.

A marca atingida de 70 pontos é bastante expressiva para o Palmeiras, independentemente da situação dos concorrentes diretos. Com uma vitória a mais nos quatro jogos restantes no Brasileiro, a equipe soma 73. Em toda a história dos pontos corridos este número foi suficiente para se sagrar campeão, pois jamais um vice-campeão fez mais de 72 pontos. Já o Flu estacionou nos 41, em 11º, ainda dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana. Foto: Marivaldo Oliveira / Código 19 / Estadão Conteúdo

A briga pode se encerrar já no próximo domingo. Se nas duas próximas rodadas o Internacional e o Flamengo não vencerem nenhum dos seus compromissos, bastará ao Palmeiras bater o lanterna e já rebaixado Paraná. A partida será em Londrina, onde o clube alviverde tem bastante torcida. Se não perder, o time de Luiz Felipe Scolari chegará ao recorde de 20 partidas seguidas de invencibilidade no Brasileiro.

O Palmeiras, em contagem regressiva para o título, mostrou uma virtude muito importante para quem está nesta posição: a paciência. A equipe encontrou no primeiro tempo dificuldades para superar a marcação do Fluminense. Mesmo assim, não se desesperou e mostrou confiança em insistir, criar chances e aguardar a hora de as investidas finalmente darem certo.

O gramado estava com manchas amarelas e aspecto desgastado. Maltratado por um show realizado no sábado e pela troca recente, o piso levou a partida ter mais lançamentos do que troca de passes. O jogo ficou mais lento. O nível técnico caiu.

O obstáculo dificultou os avanços do Palmeiras. Apesar do domínio, a equipe não forçou o ritmo e chegou ao gol aos 40 minutos. Em uma boa chegada pela esquerda, o cruzamento de Diogo Barbosa sobrou para Borja completar.

A vantagem de 1 a 0 deu ao Palmeiras o conforto de continuar a administrar a vantagem. O segundo tempo teve o Fluminense mais avançado em campo. Do lado alviverde, quem tentava acelerar o ritmo de jogo e fazer algo diferente era Dudu. O atacante voltava para buscar a bola na defesa e arriscava jogadas individuais.

O jogo controlado não estava definido. E quem parecia mais disposto nessa missão era Dudu. O atacante puxou contra-ataque aos 30 minutos e serviu para Gustavo Scarpa quase marcar. O goleiro Júlio César evitou que o ex-jogador do Fluminense marcasse diante do clube contra quem tanto brigou na Justiça.

Nos minutos finais, Felipão tirou Lucas Lima e colocou Felipe Melo para tentar segurar o jogo. Mas acabou por definir o resultado. O volante arrematou de primeira a sobra de um cruzamento. Acertou no ângulo e fez um golaço, aos 37 minutos do segundo tempo. Ainda teve tempo para o zagueiro Luan, de cabeça, anotar o terceiro aos 44 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 0 x 3 FLUMINENSE

PALMEIRAS – Weverton; Mayke (Jean), Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique Lucas Lima (Felipe Melo); Willian (Scarpa), Dudu e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FLUMINENSE – Júlio César; Igor Julião, Paulo Ricardo, Digão e Ayrton Lucas; Jadson, Richard e Sornoza; Junior Dutra (Kayke), Luciano (Marcos Junior) e Cabezas (Everaldo). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS – Borja, aos 40 minutos do primeiro tempo. Felipe Melo, aos 37, e Luan, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Paulo Ricardo, Borja, Richard, Jadson, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Lima, Digão, Kayke, Luan, Scarpa.

CARTÃO VERMELHO – Jadson.

ÁRBITRO – Bráulio Machado (SC).

RENDA – R$ 2.480.931,96.

PÚBLICO – 37.430 pagantes.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).