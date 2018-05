Palmeiras fará excursão pela América Central durante a Copa do Mundo

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira que, durante a paralisação do calendário em função da Copa do Mundo da Rússia, vai realizar uma excursão na América Central. Entre 28 de junho a 9 de julho, a equipe participará do Torneio Por la Paz de Colón, no Panamá.

O Palmeiras enfrentará em 30 de junho o Árabe Unido, do Panamá, e em 4 de julho o Independiente de Medellín, da Colômbia. Os dois jogos serão no Estádio Romel Fernandez, na Cidade do Panamá.

Na sequência, a equipe viaja para a Costa Rica, onde disputará um amistoso com a Liga Alajuelense. Segundo a diretoria do Palmeiras, todas as despesas das viagens serão custeadas pelos organizadores dos jogos.

O Palmeiras não faz uma excursão para outro continente desde 1999, quando o clube viajou à Europa. Em julho daquele ano, a equipe disputou dois amistosos na Itália, contra o Grand Paradis e o Combinado de Val D’Aosta, quando aplicou a goleada da sua história: 15 a 0.

O último jogo do Palmeiras antes da pausa no Campeonato Brasileiro será em 13 de junho, no Allianz Parque, contra o Flamengo, pela 12ª rodada. Os jogadores ganharão folga até o dia 25 e depois viajam para o Panamá. O time só voltará a jogar pelo Nacional na segunda quinzena de julho, quando enfrentará o Santos, fora de casa. A CBF ainda não divulgou a data nem o local da partida.