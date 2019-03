Palmeiras estuda construir hotel de R$ 10 mi para a base

Foto: Divulgação

O Palmeiras pretende construir um alojamento de primeira linha para os jogadores das categorias de base do clube. A diretoria se reuniu nas últimas semanas e elaborou o projeto de uma nova acomodação para mais de cem garotos a ser construída na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, em obra que custará cerca de R$ 10 milhões.

O novo prédio, nos moldes de um hotel, ficaria no próprio local onde o clube realiza os treinamentos dos meninos da base. O Estado apurou que os estudos para o início das obras já estão em fase avançada e o lançamento oficial deve ocorrer em breve. Uma comissão de diretores e funcionários foi montada para se dedicar exclusivamente ao tema.

A base do Palmeiras trabalha em Guarulhos com uma estrutura de cinco campos de futebol, arquibancada para 500 pessoas, sala de ginástica e fisioterapia, assim como departamento médico e refeitório. Como no local ainda não há alojamento, o intuito principal do projeto é exatamente atender essa demanda e facilitar o cotidiano dos garotos, que passariam a morar onde treinam, assim como é feito com o CT de Cotia, do rival São Paulo.

Nos últimos anos, o clube acomodou os cerca de 130 meninos das categorias sub-15, sub-17 e sub-20 a cerca de 20 quilômetros do CT de Guarulhos. O Palmeiras utilizava de alojamento quatro casas e um edifício em Perdizes, nos arredores do Allianz Parque, e cuidava diariamente do transporte de ida e volta dos meninos de ônibus até os treinamentos. Há cerca de um mês, após uma vistoria da Prefeitura de São Paulo, a diretoria decidiu acomodar os atletas em um hotel.

O projeto da nova acomodação da base já foi apresentada em reuniões para conselheiros e integrantes da atual diretoria. A estrutura de R$ 10 milhões tem como propósito dar conforto aos garotos, assim como atender aos padrões de segurança. Depois da tragédia no Ninho do Urubu, onde dez jogadores das categorias de base do Flamengo morreram em um incêndio, as autoridades apertaram a fiscalização com a qualidade das instalações de moradia oferecida pelos clubes de futebol. Foi depois do incidente no Rio, em 8 de fevereiro, inclusive, que os trabalhos da comissão de diretores e funcionários para o início das obras foram acelerados.

Para transformar o projeto em realidade, o Palmeiras tem procurado negociar com órgãos públicos. Como o CT está localizado às margens do rio Tietê, o clube está em contato com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão estadual gestor dos recursos hídricos, para conseguir liberação para obra. Em outra frente, a diretoria conversa com a prefeitura de Guarulhos para conseguir matricular os garotos da base na rede pública de ensino da cidade.

No último mês, o Palmeiras renovou o seu Certificado de Clube Formador (CCF), oferecido pela CBF. O documento atesta que o clube atende aos diferentes requisitos exigidos, como oferecer condições adequadas aos atletas tanto na parte técnica, como na área médica e educacional.

BASE VALIOSA – No último ano, o Palmeiras investiu cerca de R$ 18,7 milhões na formação de atletas. O clube passou a se dedicar mais nas últimas temporadas às categorias de base e tem comemorado resultados expressivos recentemente. Em 2018, a equipe comemorou 23 títulos, do sub-11 ao sub-20.

A última temporada também gerou ao Palmeiras o recorde de jogadores das categorias de base convocados para seleções. Foram 31 atletas, ante 26 de 2016, ano que detinha a maior quantidade de chamados.

As principais revelações da base também renderam ao clube negociações ao exterior. A maior delas foi o atacante Gabriel Jesus, vendido ao Manchester City, da Inglaterra, em 2016 por R$ 120 milhões. Mais recentemente, a diretoria negociou o atacante Fernando, ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por R$ 24 milhões. Neste mês, fechou a ida do lateral Luan Cândido. O RB Leipzig, da Alemanha, pagou R$ 40 milhões.