Palmeiras encara Grêmio para se firmar entre os primeiros

O Palmeiras tem nesta quarta-feira mais um desafio da difícil sequência de jogos antes da parada no calendário do futebol nacional para a Copa do Mundo. Depois de vencer o São Paulo por 3 a 1 e acalmar os ânimos internos e externos, o time do técnico Roger Machado enfrenta o Grêmio, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para tentar afastar a crise de vez e dar fim às oscilações recentes.

Uma sequência de bons resultados é crucial para os alviverdes neste momento em que 10 posições na tabela de classificação do Brasileirão estão separadas por apenas três pontos. Com 14 em sétimo lugar, o Palmeiras tem seis a menos que o líder Flamengo. Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

Depois do duelo em Porto Alegre, o time tem uma longa viagem até Fortaleza para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, neste final de semana, e termina a primeira parte do Brasileirão na próxima quarta-feira, em casa, diante do próprio Flamengo.

Nesta quarta-feira, no Sul, o desafio do Palmeiras será propor o jogo diante de um adversário com bom potencial ofensivo. “Se dermos espaço, eles têm jogadores que podem fazer a diferença”, analisou Moisés, que deve ser mantido como titular no meio de campo. No clássico contra o São Paulo ele foi a opção de Roger Machado para o lugar do questionado Lucas Lima, agora reserva, e agradou.

“Temos de ter atenção maior na defesa para ter um resultado importante fora de casa”, alertou Moisés. “Não é nossa característica jogar atrás, em busca de uma bola. Não é essa a nossa forma de atuar. Não será assim. Mas a gente sabe que tem de marcar um pouco melhor a equipe do Grêmio”.