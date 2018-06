Palmeiras encaminha venda do atacante Fernando ao Shakhtar Donetsk

Integrado recentemente de forma definitiva ao elenco principal do Palmeiras, após a convocação de Borja para defender a Colômbia na Copa do Mundo, o atacante Fernando deve deixar a equipe alviverde para jogar no futebol ucraniano.

O Palmeiras acertou nesta quarta-feira a venda do jogador de 19 anos ao Shakhtar Donetsk por 5,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 24 milhões). O atleta viaja para a Europa nesta quinta para fazer exames e então assinar o contrato com o clube da Ucrânia.

Destaque na base alviverde, ele teve duas oportunidades no time principal. Atuou no fim do ano passado contra o Vitória pelo Brasileirão, e em março deste ano contra o Ituano, pelo Paulistão, quando marcou um gol.

É o segundo jogador que troca o Palmeiras por um time ucraniano nos últimos dias. Na semana passada, o meio-campista Tchê Tchê foi anunciado como reforço do Dínamo de Kiev. Quem também terá seu destino definido nos próximos dias é o atacante Keno, sondado por clubes árabes.