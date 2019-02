Palmeiras empata sem gols na estreia de Goulart

Ferroviária e Palmeiras empataram por 0 a 0, neste domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, em resultado que manteve os dois times na liderança de seus respectivos grupos e marcou a estreia do meia-atacante Ricardo Goulart na equipe alviverde.

Com o empate, o Palmeiras foi a 14 pontos no Grupo B, dois a mais que o Novorizontino e não poderá ser alcançado pelo Guarani (10), que enfrenta o Santos, nesta segunda-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A Ferroviária chega aos 9 pontos na liderança do Grupo C, mas poderá perder a posição em caso de vitória do Corinthians no clássico contra o São Paulo. Foto: Miguel Schincariol / Estadão Conteúdo

Na oitava rodada, o Palmeiras recebe o Santos no clássico deste sábado, às 19 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A Ferroviária joga em Araraquara novamente: desta vez contra o Oeste, no próximo dia 25 (segunda-feira).

O Palmeiras foi melhor na primeira etapa. Mesmo com dificuldades para encontrar espaços na defesa da Ferroviária, esteve mais próximo do gol, mas não aproveitou nenhuma das três chances que criou. Logo aos 4 minutos, Borja entrou na área pela direita, soltou a bomba e Tadeu defendeu sem rebote. A segunda aconteceu aos 14. Dudu cruzou, Luan cabeceou e o goleiro do time de Araraquara defendeu no ângulo esquerdo.

Mas foi aos 40 minutos que o Palmeiras esteve mais próximo do gol. O zagueiro Rayan tentou sair jogando, errou o passe e deu de graça para Dudu, que cruzou na medida para Carlos Eduardo. Mas o atacante, livre de marcação e de frente com o goleiro, cabeceou para fora.

O gol desperdiçado foi a última participação do atacante no jogo. Sem conseguir desenvolver uma boa atuação, acabou substituído por Felipão no intervalo. O substituto de Carlos Eduardo, Felipe Pires, não deu sorte. Ficou apenas nove minutos em campo, se machucou e forçou o técnico a promover a estreia do principal reforço do Palmeiras para a temporada: Ricardo Goulart.

E saiu dos pés de Ricardo Goulart a melhor chance do Palmeiras na segunda etapa. Aos 17 minutos, ele encontrou Borja livre dentro da área, o colombiano chutou rasteiro e obrigou Tadeu a praticar outra boa defesa.

Após os 30 minutos, o jogo caiu de produção. Satisfeita com o resultado, a Ferroviária não se expôs. E o Palmeiras não encontrou espaços na defesa do time de Araraquara.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 x 0 PALMEIRAS

FERROVIÁRIA – Tadeu; Diogo Matheus, Rayan, Rodrigão e Julinho (Alisson); Anderson Uchoa (Higor Meritão), Tony, Fellipe Mateus e Felipe Ferreira (Diego); Maurinho e Lúcio Flávio. Técnico: Vinícius Munhoz.

PALMEIRAS – Jailson; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo (Felipe Pires) (Ricardo Goulart) e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CARTÃO AMARELO – Anderson Uchoa (Ferroviária).

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).