Palmeiras empata em jogo-treino com Audax

O Palmeiras fez um novo teste nesta quarta-feira em preparação para a estreia no Campeonato Paulista, no fim de semana. Pela manhã, o técnico Luiz Felipe Scolari testou uma nova formação no jogo-treino com o Audax, na Academia de Futebol. As duas equipes ficaram em 1 a 1 no encontro, com o gol alviverde marcado pelo zagueiro Edu Dracena.

Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

A equipe começou a partida com: Jailson; Jean, Edu Dracena, Juninho e Nico Freire; Matheus Fernandes, Moisés e Guerra; Erik, Arthur Cabral e Hyoran. O primeiro tempo teve 30 minutos de duração e terminou sem gols. Depois, na segunda etapa, a equipe testou as entradas Fabiano na vaga de Moisés, com Jean indo para o meio, e de Yan como substituto do venezuelano Guerra.

O gol saiu em um cruzamento, em que Hyoran serviu para Edu Dracena completar. O empate veio seis minutos depois. O jogo-treino foi o último teste do Palmeiras para enfrentar o Red Bull Brasil, no próximo domingo, em Campinas, pela estreia no Campeonato Paulista. A atividade na Academia de Futebol foi sem a presença da imprensa.

Felipão escalou um time bem diferente ao utilizado no último sábado, a vitória no jogo-treino por 1 a 0 sobre o Comercial. Na ocasião, o Palmeiras foi escalado com: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Felipe Melo e Lucas Lima; Felipe Pires, Dudu e Deyverson. Borja entrou no segundo tempo e marcou o gol da partida.