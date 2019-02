Palmeiras elogia recuperação de Willian e considera processo como surpreendente

A comissão técnica do Palmeiras está otimista com o processo de recuperação do atacante Willian. Dois meses depois de ser submetido a uma cirurgia no joelho direito, o jogador tem avançado as etapas no trabalho para voltar aos gramados e deixado os profissionais do clube otimistas para que consiga estar apto para atuar até mesmo antes do previsto.

Segundo o coordenador de fisioterapia do Palmeiras, Jomar Jottoni, Willian tem demonstrado um avanço muito rápido. “Em síntese, o Willian está muito bem. Está à frente do que a gente espera para essa fase, mas precisamos limitar por causa do tecido e por causa da fisiologia da cicatrização do tecido”, resumiu Jottoni. O jogador se lesionou em 25 de novembro ao dar o passe para o gol do título do Campeonato Brasileiro na vitória sobre o Vasco, anotado por Deyverson.

“O Willian também já iniciou os trabalhos de cadeira aberta. Geralmente, o atleta que passa por esse tipo de cirurgia só começa a realizar essa fase a partir da décima segunda semana, mas como ele está com a estabilidade bem alta e o nível de força muito bom, nós já começamos”, comentou o fisioterapeuta. A tendência é Willian voltar a atuar pelo Palmeiras no meio do ano.

Desde que chegou ao Palmeiras, em 2017, Willian disputou 121 jogos e marcou 34 gols. O jogador se disse otimista com a recuperação, porém reitera a necessidade de paciência. “Sei que ainda falta muito para eu voltar, mas estou bastante motivado e me sinto cada dia mais forte. Seguirei me dedicando da melhor maneira e sei que preciso ter paciência. Não podemos pular etapas porque cada fase é super importante”, comentou o atacante.