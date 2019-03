Palmeiras deve manter time-base de estreia em novo duelo pela Libertadores

O Palmeiras deve manter o time-base da estreia da Copa Libertadores para enfrentar o Melgar, terça-feira, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Grupo F da competição. No empate por 1 a 1 com o Mirassol, no último sábado, pelo Campeonato Paulista, apenas quatro jogadores que atuaram na vitória sobre o Junior Barranquilla na Colômbia estiveram em campo: Gustavo Gómez, Thiago Santos, Moisés e Borja.

Titulares contra o Barranquilla, Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Felipe Melo, Ricardo Goulart, Dudu e Gustavo Scarpa sequer foram relacionados para o jogo no interior paulista, em uma tentativa da comissão técnica para potencializar a recuperação desses atletas.

Gustavo Gómez, autor do gol palmeirense em Mirassol, foi o único jogador confirmado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo contra o Melgar. “Infelizmente um zagueiro teve de jogar (em Mirassol) e deverá jogar novamente na terça. Os jogadores sabem que vamos mudar três, quatro, cinco (atletas) de jogo para jogo. Contra o Melgar deveremos ter sete, oito jogadores diferentes (em relação ao time escalado contra o Mirassol) iniciando a partida. É normal no nosso time. Nós temos essa filosofia desde o ano passado”, justificou o treinador.

O Allianz Parque deverá receber um bom público para acompanhar a primeira partida do Palmeiras diante da sua torcida na Libertadores. Até o fim de semana, mais de 27 mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto.