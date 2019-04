Palmeiras deve contar com os retornos de Scarpa e Goulart para o clássico

O Palmeiras deve ter duas novidades para o jogo deste domingo contra o São Paulo, no estádio Allianz Parque, na capital, pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Luiz Felipe Scolari conta com os retornos do meia Gustavo Scarpa e do atacante Ricardo Goulart para montar o time titular. A dupla foi desfalque da equipe na derrota da última terça-feira para o San Lorenzo por 1 a 0, na Argentina, pela Copa Libertadores.

Ricardo Goulart não viajou com o grupo para permanecer em São Paulo e fazer um trabalho de fortalecimento físico. Scarpa foi para a Argentina, mas retornou ao Brasil na véspera do jogo, já que sua avó faleceu. Apesar da situação triste, o meia voltou aos treinos na quarta-feira e integrou as atividades na Academia de Futebol junto com o atacante.

Para a partida contra o São Paulo, a única baixa por enquanto é o meia Moisés. Punido com quatro jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por uma briga com Gustavo Henrique, do Santos, ele pode ser escalado caso o clube consiga o efeito suspensivo. O departamento jurídico acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, para conseguir o benefício.

Depois do empate sem gols no estádio do Morumbi, o Palmeiras depende de uma vitória simples no Allianz Parque para avançar à próxima fase. O time deve ser escalado com: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson.