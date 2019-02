Palmeiras contrata revelação das categorias de base do River Plate

O Palmeiras fechou nos últimos dias mais uma contratação internacional. O clube chegou a um acordo e trouxe o atacante Cleiton Grefe, de 20 anos. O jogador é brasileiro, mas durante os dois últimos anos integrava as categorias de base do River Plate. Como ficou sem contrato, ele assinou nesta semana com a equipe alviverde, sem custos.

Segundo a imprensa argentina, o jogador deixou o River Plate por não ter sido chamado para a pré-temporada do elenco reserva. Apesar dessa situação, Cleiton tinha se destacado pela equipe nos anos anteriores, com artilharias em campeonatos das categorias de base e convocação para integrar o banco de reservas do time profissional, dirigido por Marcelo Gallardo.

Cleiton nasceu em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, cidade localizada na fronteira com o Paraguai. O início da carreira foi no país vizinho, Pedro Juan Caballero, onde ele defendeu o 2 de Mayo e logo depois foi descoberto pelo River Plate. O atacante foi o primeiro brasileiro a atuar pelas categorias de base da equipe argentina.

O jogador assinou contrato com o Palmeiras por uma temporada e será observado pela comissão técnica do clube. Antes dele, a diretoria trouxe o colombiano Ivan Angulo. O atacante foi emprestado pelo Envigado, time da Colômbia, e se apresentou ao Palmeiras na terça-feira. O plano da equipe é colocá-lo para treinar junto com o elenco profissional e utilizá-lo em jogos da base.