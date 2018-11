Palmeiras chega a São Paulo e comemora o título brasileiro com a torcida

O elenco do Palmeiras desembarcou no aeroporto de Guarulhos no final da noite deste domingo, por volta das 23h15, e continuou em São Paulo a festa que começou no gramado de São Januário, no Rio, após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, que garantiu ao time o título do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores foram recepcionados por muitos torcedores no desembarque e deixaram o aeroporto em um caminhão do Corpo de Bombeiros aos gritos de “é campeão”. De lá, todos seguiram para a Academia de Futebol, onde foi montada a festa da conquista, com direito a trio elétrico.

Os jogadores do time publicaram nas redes sociais vários momentos da comemoração. Autor do gol do título, Deyverson, como esperado, era um dos mais animados pela conquista e publicou diversos vídeos: gritando “é campeão”, cantando e brincando. Felipe Melo postou no seu perfil no Instagram um vídeo com os jogadores já no ônibus em Guarulhos cantando o hino do clube.

Apesar de ter confirmado o título neste domingo, o Palmeiras ainda não recebeu a taça. A CBF realizará a cerimônia oficial na última rodada do Brasileirão. O time receberá o já rebaixado Vitória no próximo domingo, às 17h, no Allianz Parque.

As ruas em torno do estádio da equipe também receberam muitos torcedores neste domingo. Muitos palmeirenses foram acompanhar a partida contra o Vasco nos bares do entorno do Allianz Parque. E depois que acabou a partida, o trânsito ficou ainda mais intenso no local, com milhares de torcedores chegando para celebrar o título brasileiro.

O Palmeiras foi campeão de maneira incontestável. Os comandados de Felipão completaram 22 jogos de invencibilidade, são donos do maior número de vitórias, também são os que mais marcaram gols na competição e os que menos sofreram.