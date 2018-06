Palmeiras abre 2 a 0, mas cede empate contra o Ceará

Foto: LC Moreira / Estadão Conteúdo

O Palmeiras perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar por 2 a 2 contra o lanterna Ceará, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 11.ª rodada. O time paulista chegou a abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, desperdiçou chances para definir o confronto, se acomodou na etapa final e permitiu a recuperação do clube cearense.

Thiago Santos e Dudu marcaram para o Palmeiras, antes dos 25 minutos de jogo. Felipe Azevedo, ainda na etapa inicial, e Elton, no final do confronto, empataram o placar. Com o resultado, o clube paulista soma 18 pontos na tabela de classificação, contra cinco do Ceará.

Na próxima rodada, a última antes da paralisação para a Copa do Mundo na Rússia, Palmeiras recebe o líder Flamengo, nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. No mesmo dia, o Ceará viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro, às 21h45, no estádio Independência.

Ceará e Palmeiras fizeram um primeiro tempo movimentado, culpa, principalmente, do primeiro gol palmeirense logo aos cinco minutos de jogo. Com o placar alterado já no início, o planejamento inicial dos dois times mudou. E, a cada gol, um novo cenário se desenhava, com os times se adaptando e uma nova proposta de jogo sendo implementada. Muitos ataques, poucas faltas, nenhum cartão amarelo na etapa inicial.

O Palmeiras abriu o placar logo no primeiro ataque. Aos 5 minutos, Dudu cobrou escanteio pela esquerda, Thiago Santos subiu sozinho na linha da pequena área e cabeceou, sem qualquer marcação, para as redes.

O gol sofrido logo no início desestabilizou o Ceará. Em desvantagem e precisando da vitória para deixar a lanterna do Brasileirão, o time cearense avançou, apertou o Palmeiras, mas deu espaços na sua defesa. E, em uma falha individual do setor defensivo, acabou sofrendo o segundo gol. Aos 22 minutos, Luiz Otávio bobeou e, sozinho, perdeu a bola para Lucas Lima. Após boa e rápida triangulação do ataque palmeirense, Hyoran recebeu lançamento na esquerda e rolou para Dudu, dentro da área, empurrar para as redes.

O Ceará teve forças para reagir rapidamente e, três minutos depois, diminuiu a desvantagem e voltou ao jogo novamente. Aos 25 minutos, Samuel Xavier cruzou da direita e Felipe Azevedo, livre de marcação, acertou uma bela cabeça no canto de Jaílson.

No início do segundo tempo o cenário mudou. Palmeiras e Ceará voltaram mais cautelosos, arriscando menos e estudando mais as jogadas do adversário. O jogo caiu de rendimento e ficou previsível.

Após os 25 minutos, o Ceará começou a buscar mais o campo de ataque, enquanto que o Palmeiras esperou no setor defensivo, de olho no contra-ataque que pudesse ampliar o marcador. Em um deles, aos 31, Hyoran perdeu grande chance de matar o jogo. Após receber bom passe de Willian na direita, o meia, sozinho, chutou sobre o travessão.

Nos minutos finais, o Ceará chegou ao empate. Pio cruzou na área, Felipe Azevedo desviou, Elton se antecipou a Jailson e tocou no canto esquerdo do goleiro palmeirense. Nos acréscimos, o goleiro Everson ainda fez bela defesa após um chute de Moisés e garantiu um importante ponto para os cearenses na sua recuperação para deixar a zona do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 x 2 PALMEIRAS

CEARÁ – Everson; Samuel Xavier (Arnaldo), Rafael Pereira, Luiz Otávio e João Lucas; Naldo, Pio, Reina (Elton) e Ricardinho; Felipe Azevedo e Éder Luis (Luidy). Técnico: Lisca.

PALMEIRAS – Jailson; Marcos Rocha, Thiago Martin, Edu Dracena e Victor Luis; Thiago Santos, Jean, Hyoran (Mayke) e Lucas Lima (Moisés); Dudu (Artur) e Willian. Técnico: Roger Machado.

GOLS – Thiago Santos, aos 5, Dudu, aos 22, e Felipe Azevedo, aos 25 minutos do primeiro tempo; Elton, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Samuel Xavier e Pio (Ceará); Jean, Willian e Victor Luis (Palmeiras).

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA – R$ 959.576,00.

PÚBLICO – 32.081 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).