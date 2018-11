Palmeiras empata com o Atlético-MG e mantém vantagem no topo

Atlético-MG e Palmeiras empataram por 1 a 1, neste domingo, no estádio Independência, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols saíram no segundo tempo: Elias abriu o placar para o time mineiro e Bruno Henrique, de pênalti, deixou tudo igual.

O resultado manteve o líder Palmeiras cinco pontos à frente do vice-líder Internacional (67 a 62). O clube gaúcho empatou por 1 a 1 com o Ceará, em outro duelo deste domingo, em Fortaleza, restando cinco rodadas para o fim da competição.

O Atlético-MG foi a 47 pontos, momentaneamente na sexta colocação, e pode sair da zona de classificação para a Libertadores caso o Santos vença a Chapecoense, nesta segunda-feira, no Pacaembu, no confronto que fechará a 33ª rodada.

Foto: Bruno Cantini / Atlético

Na 34ª rodada, o Palmeiras recebe o Fluminense, quarta-feira, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Atlético-MG viaja a Curitiba para enfrentar o lanterna Paraná, no Durival Britto, sem poder contar com Adílson e Ricardo Oliveira, que receberam o terceiro cartão e cumprem suspensão.

Os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado, com o Atlético-MG tendo o controle da posse de bola (quase 70%), e um Palmeiras perigoso nas poucas oportunidades em que conseguiu chegar ao gol.

A primeira delas aconteceu aos 25 minutos. Deyverson fez bela jogada na direita, entrou na área e cruzou para Guerra chutar de primeira, mas Victor defendeu com a perna direita. A segunda ocorreu aos 43. Após cobrança de escanteio, Deyverson pegou de primeira e exigiu outra grande defesa do goleiro atleticano.

O Atlético-MG explorou as jogadas pelas laterais do campo, Emerson e Fábio Santos descendo ao ataque com regularidade, mas falhou no momento de criar as chances de gols. Bem marcado, Ricardo Oliveira não conseguiu uma única finalização contra Weverton.

No segundo tempo, logo aos 18 minutos, o Atlético abriu o placar Cazares deu belo passe de calcanhar para Fábio Santos na esquerda, o lateral cruzou e encontrou Elias dentro da área, o volante dominou e acertou o ângulo do goleiro Weverton.

Mesmo não jogando bem no segundo tempo, o Palmeiras chegou ao empate, depois de um pênalti cometido por Adílson sobre Edu Dracena. Na cobrança, Bruno Henrique empatou o jogo no estádio Independência.

O empate fez o Atlético-MG se lançar ao ataque, pressionar o Palmeiras, mas o time da casa não conseguiu chegar ao segundo gol.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Adilson, Elias, Cazares (Terans) e Chará; Luan e Ricardo Oliveira (Alerrandro).

Técnico: Levir Culpi

PALMEIRAS: Weverton; Jean, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés (Thiago Santos); Guerra (Lucas Lima), Willian (Gustavo Scarpa) e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari

GOLS – Elias, aos 18, e Bruno Henrique, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ricardo Oliveira, Iago Maidana, Adilson, Edu Dracena e Felipe Melo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa).

RENDA – R$ 222.650,00.

PÚBLICO – 20.488 pagantes.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).