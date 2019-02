Palmeiras anuncia que terá time feminino em parceria com a cidade de Vinhedo

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira que vai reativar o futebol feminino do clube. O elenco será formado em parceria com a prefeitura de Vinhedo, a cerca de 70 km de São Paulo, e tem como objetivo participar das principais competições do Brasil. A equipe vai iniciar os treinos na próxima quinta-feira e vai mandar os jogos no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo.

A criação de um time feminino serve para atender uma exigência da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entidade exige que a partir deste ano os clubes participantes da Copa Libertadores tenham também elencos femininos. Esse objetivo pode ser viabilizado com parcerias, como foi o caso do acordo firmado entre a prefeitura de Vinhedo e o Palmeiras.

O elenco alviverde terá jogadoras que passaram pela seleção brasileira. A treinadora será Ana Lúcia Gonçalves, que tem no currículo trabalhos com a seleção brasileira e Ponte Preta, fora atuações na área acadêmica em fisiologia do exercício pela Universidade de Campinas (Unicamp) e pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).

O Palmeiras teve a primeira equipe de futebol feminino em 1997. Desde então, o clube desenvolveu parcerias com cidades paulistas para manter os elencos, como foi o caso com São Bernardo do Campo (2005-2006), Salto (2008) e Bauru (2012). A temporada de melhor resultado do Palmeiras em competições nacionais foi em 1999, quando foi vice-campeão brasileiro.