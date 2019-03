Palestino elimina algoz do São Paulo e entra no grupo do Inter na Libertadores

Algoz do São Paulo na segunda fase preliminar da Libertadores, o Talleres foi eliminado do torneio nesta quarta-feira. A equipe argentina foi ao Chile e caiu por 2 a 1 para o Palestino, que, com o resultado, garantiu-se no estágio de grupos e enfrentará o Internacional.

Depois do empate por 2 a 2 na ida, em casa, quando chegou a abrir 2 a 0 no placar, o Talleres mais uma vez desperdiçou uma liderança nesta quarta. Mesmo atuando na casa do adversário, o time argentino saiu em vantagem aos 20 minutos, quando Pochettino fez ótima jogada pela direita e tocou para Dayro Moreno marcar com o gol vazio.

Na etapa final, Sebastian Palacios perdeu grande chance de ampliar, praticamente sem goleiro. O lance acendeu o Palestino, que buscou a virada. Aos 25, Gutierrez fez o pivô para Jiménez, que deixou tudo igual. E nos acréscimos, Jorquera selou a virada e a classificação.

Com o resultado, o Palestino entra no Grupo A do torneio e será o primeiro adversário do Internacional, em confronto que acontecerá na quarta-feira que vem, no Chile. Além das duas equipes, a chave conta com o Alianza Lima, do Peru, e o River Plate, da Argentina.