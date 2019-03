Pacaembu ajuda a elevar número de sócios-torcedores do Santos em 29%

Semifinalista do Campeonato Paulista, o Santos comemora o sucesso de seu programa de sócios-torcedores em 2019. Depois de encerrar 2017 com 22.553 adimplentes, o clube registrou crescimento de 29% no número de inscritos no Sócio Rei e chegou a 29 mil associados. Desse total de 6.500 novos associados, 40% foram conquistados em 2019 com a nova diferenciação de planos, mais benefícios, além do maior número de jogos em São Paulo.

Na partida diante do Red Bull Brasil, no último sábado, no Pacaembu, o clube completou sete mandos com o novo sistema de sócios e venda de ingressos. “O programa de sócios é um dos focos principais do clube, tivemos em 2018 um ano complicado com mudança de parceiro, mas mesmo assim conseguimos crescer o número de associados. A expectativa é de que tenhamos nos próximos dois anos números ainda melhores”, afirmou presidente do Santos José Carlos Peres.

A direção do clube ainda enxerga possibilidade de crescimento maior no número de sócios. “O Santos é um dos poucos grandes clubes brasileiros com ainda grande espaço para crescimento de seu número de associados. Regras de descontos claras nos ingressos por categoria, forte rede de descontos nacionais e a possibilidade de participação política em eleições fazem hoje que o programa Sócio Rei seja um dos mais completos do mercado”, afirma Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicado do clube.

Além da remodelagem dos planos, o programa Sócio Rei utiliza ferramentas de análise de dados que procuram a facilitar a vida do torcedor. As inovações foram desenvolvidas pela Feng, empresa responsável pela remodelagem dos planos do programa santista e que atua no mercado de gestão e marketing esportivo, além de programas de sócio-torcedor.