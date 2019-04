Pablo e Liziero tentam se recuperar para enfrentar o Corinthians no domingo

Os jogadores do São Paulo ganharam folga nesta segunda-feira e só voltam aos treinamentos na terça, para iniciar a preparação visando o clássico de domingo com o Corinthians, no Itaquerão. O técnico Cuca tem dois problemas para o jogo que vale o título do Campeonato Paulista.

O primeiro é o volante Liziero, que sentiu uma lesão na coxa esquerda antes da partida de domingo, chegou a fazer um teste no vestiário, mas apresentou dores e não pôde entrar em campo. O jogador será avaliado novamente e sua presença no clássico decisivo não está garantida.

“Ele sentiu a lesão no treino de sábado. Eu tinha 24 horas para a partida, precisei esperar para ver como reagia e não tinha como fazer um exame. A gente esperou até o último momento, e pude trabalhar um pouco essa formação”, comentou o técnico Cuca, sobre o time que acabou sendo titular.

Outro problema do treinador é o atacante Pablo. O jogador está com dores nas duas panturrilhas e vem desfalcando a equipe. A expectativa é de que ele se recupere e possa ser titular contra o Corinthians, em Itaquera. Pablo terá uma semana para aprimorar a forma física e fim de ter condições de jogo.

Já o meia Hernanes tem tudo para ser titular e poder atuar os 90 minutos. Recuperado, ele entrou no segundo tempo contra o Corinthians, mas espera poder ajudar o time por mais tempo no jogo de volta. Com ele em campo, o São Paulo conseguiu ter mais força no ataque e obrigou Cássio a fazer boas defesas.