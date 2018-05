Osmar Loss reencontra o Internacional para manter foco no objetivo de antecessor

Osmar Loss faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sétima rodada, como técnico do Corinthians diante de um adversário bem conhecido para ele. No Internacional, o treinador trabalhou durante 15 anos até sair e rodar por outros clubes e chegar ao time alvinegro, em 2013. Vencer o rival gaúcho fará com que o objetivo de Fábio Carille, seu antecessor, continue vivo.

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

Fábio Carille, novo técnico do Al-Wehda, da Arábia Saudita, projetou chegar na paralisação da Copa do Mundo com o Corinthians entre os primeiros colocados. O time iniciou a rodada em terceiro e um tropeço, por causa da proximidade dos outros clubes, pode fazer com que a equipe caia na tabela de classificação.

O novo comandante corintiano estreou com o pé esquerdo como treinador. O Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Millonarios, na última quinta-feira, mas o resultado não chega a criar nenhum problema para ele, já que o time garantiu a primeira colocação de seu grupo na Copa Libertadores. Além disso, a atuação da equipe foi boa, o que lhe deu maior confiança para o jogo deste domingo.

Sem tempo para treinar, Osmar Loss vai manter o trabalho que Fábio Carille estava fazendo. Não deve promover grandes alterações táticas, pelo menos até a Copa do Mundo. Para o duelo contra os gaúchos, o treinador decidiu escalar pensando mais na questão física e por isso deu folga para alguns atletas que estavam mais desgastados.

Um desfalque certo é o volante Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Paulo Roberto ganha uma oportunidade na cidade em que fez o seu melhor jogo com a camisa do Corinthians até aqui. No ano passado, ele entrou no lugar de Fagner diante do Grêmio e teve grande atuação, com direito a um drible desconcertante no zagueiro Pedro Geromel, convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.

O meia Rodriguinho é outro que não vai participar da partida em razão de um procedimento dentário. Quem voltou a ser relacionado foi Léo Príncipe, reserva imediato de Fagner na campanha do título do Brasileirão em 2017, mas que perdeu espaço para Mantuan no elenco. Já Roger, que não está inscrito na Libertadores e foi desfalque na derrota para o Millonarios, volta ao time.

Outro fato curioso é que o Corinthians vai enfrentar pela primeira vez o lateral Zeca depois de “quase” ter anunciado o jogador em sua página no Twitter. O clube chegou a postar uma mensagem bem-humorada, em que dava a entender o acerto com o jogador, mas o acordo nunca foi sacramentado.