Ônibus do Corinthians chega sem incidentes ao Morumbi para final

Após o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, prometer que o time não entraria em campo na final do Campeonato Paulista contra o São Paulo caso seu ônibus fosse atacado na chegada ao Morumbi, o elenco do clube não teve problemas para se deslocar até o estádio no início da tarde deste domingo.

A declaração de Andrés se deu em um contexto de vários ataques anteriores, geralmente com latas e pedras, ao ônibus do Corinthians por torcedores são-paulinos. A declaração causou mal-estar entre a Polícia Militar e o presidente do TJD-SP, Antonio Olim, que minimizaram a fala do dirigente, declarando que nenhuma ação adicional precisaria ser tomada.

Neste domingo, a PM promoveu um bloqueio ainda maior que o normal no entorno do Morumbi. Mais de 200 policiais foram deslocados para o clássico, e o ônibus do Corinthians conseguiu chegar sem ocorrências ao estádio. Fator que foi comemorado por Andrés logo ao desembarcar do coletivo.

Logo após a passagem do veículo, a torcida são-paulina foi liberada para se aproximar da entrada do estádio. Ao passar pela zona mista do Morumbi, o dirigente confirmou que o trajeto se deu sem problemas. “Em duas décadas nunca houve uma chegada tão tranquila”, afirmou.

Durante a manhã, grupos de torcedores das duas equipes se envolveram em confronto em Ferraz de Vasconcelos, cidade da Grande São Paulo, e a confusão deixou ao menos 14 feridos