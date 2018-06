Oito equipes disputam repescagem da Copa Mag Sac

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Oito equipes darão início, nesta quinta-feira (7), à repescagem da categoria Sênior da Copa Mag Sac Embalagens. A competição acontece na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

Haverá quatro confrontos no período da noite. Os vencedores avançarão para a segunda repescagem. Essa fase contará com dois jogos, que vão definir dois semifinalistas. Os times com melhor campanha levam vantagem em caso de empate.

Dois times já garantiram classificação direta para as semifinais: Auto Escola São Vito/Depósito Campeão e Paraná Construção e Acabamentos.

Nesta terça-feira (5), na categoria Intermediária, o Supermercado Salto Grande defenderá a primeira colocação contra o Posto 7. O líder tem 24 pontos. Terceiro e quarto colocados, respectivamente, Spazio Beach A e Spazio Beach B vão se enfrentar nesta rodada. Ambos somam 21 pontos.

Na categoria Jovens, os jogos da volta das quartas de final serão no próximo sábado. Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência, Viel Seguros/Shopping Via Direta e Bar do Rio Branco/Alumaquinas jogarão pelo empate em suas partidas.

COPA MAG SAC EMBALAGENS

12ª rodada da categoria Intermediária

TERÇA (05/06)

19h15 Rio Branco x Cartonagem Ipiranga

19h15 Spazio Beach A x Spazio Beach B

20h30 Petshop Padovani/Toco Representações x Casa do Construtor

20h30 Posto 7 x Supermercado Salto Grande

1ª repescagem da categoria Sênior

QUINTA (07/06)

19h15 Max Imóveis/Casa do Construtor x Etiquetas Americanas/Tecidos Tardivel

19h15 Mundo Animal/TH Pinturas x Patrimonium Conf/Amantex Confecções

20h30 Espaço Conceito/Paraná Querido

20h30 Escritório Lex x Bambolê Uniformes/Microgestão Sistemas