Oitavas terão Fla x Timão e Atlético-MG x Santos

A CBF sorteou nesta quinta-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e definiu três duelos entre clubes tradicionais do País. Flamengo e Corinthians reeditarão umas das semifinais do ano passado – os paulistas se classificaram – e o Cruzeiro, atual bicampeão e maior vencedor da competição com seis títulos, enfrentará o Fluminense. O outro embate de destaque é entre Atlético-MG e Santos.

Internacional, Grêmio e Palmeiras “deram sorte” e terão pela frente equipes menos tradicionais. O clube colorado enfrentará o Paysandu, o rival tricolor jogará contra quem passar de Vila Nova e Juventude e o alviverde paulista encarará o Sampaio Corrêa. Por fim, o São Paulo fará um duelo de tricolores contra o Bahia e o Athetico-PR medirá forças contra o Fortaleza. Foto: Lucas Figueiredo / CBF

As oitavas de final marcam as estreias de 11 equipes na Copa do Brasil. São os oito clubes classificados à Copa Libertadores – Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Internacional, Athletico-PR e Palmeiras -, mais Fortaleza (atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro), Sampaio Corrêa (vencedor da Copa do Nordeste) e Paysandu (ganhador da Copa Verde).

Estes clubes se juntam aos cinco clubes que passaram pelas quatro primeiras fases da competição. Quatro deles já são conhecidos: Corinthians, Santos, Bahia e Fluminense. O quinto e último será definido na partida entre Vila Nova e Juventude, na próxima terça-feira, em Goiânia, pela rodada de volta – na ida, em Caxias do Sul (RS), houve empate por 0 a 0.

A CBF reservou três datas para a rodada de ida – 15, 22 e 29 de maio – e três para a volta – 22 e 29 de maio e 5 de junho. Com a parada para a disputa da Copa América, as quartas do Brasil serão realizadas apenas em julho, nos dias 10 e 17.

Conforme anunciado anteriormente pela CBF, o VAR (árbitro de vídeo) será utilizado na Copa do Brasil justamente a partir das oitavas de final.

Confira os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Internacional x Paysandu

Flamengo x Corinthians

Atlético-MG x Santos

Grêmio x Vila Nova/Juventude

Palmeiras x Sampaio Corrêa

Athletico-PR x Fortaleza

Cruzeiro x Fluminense

São Paulo x Bahia